Tvplay.it - L’ok alla cessione è arrivato, l’Inter vuole fare cassa: 35 milioni la richiesta

potrebbe optare per unaeccellente. Trentacinque irichiesti per l’addio. Già scelto il sostituto Sei partite nelle prossime tre settimane.si gioca tutto ad aprile tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Si comincia oggi con il match di andata contro il Bayern Monaco. A seguire Cagliari, ritorno con i tedeschi, Bologna, Derby di Coppa Italia e Roma.: 35la– Interlive.it (Foto LaPresse)Inzaghi avrà bisogno del contributo di tutti gli effettivi a disposizione per affrontare questo tour de force di impegni ravvicinati. Inevitabili le rotazioni tra titolari e seconde linee con quest’ultime che avranno più spazio nei vari reparti. Tra i calciatori che dovrebbero avere più minutaggio c’è anche Davide Frattesi, schierato titolare già con Udinese (suo il gol del 2-0) e Milan in Coppa ItaliaSi è scritto di una possibiledel centrocampista nerazzurro a Gennaio sudello stesso calciatore che avrebbe voluto giocare con più continuità.