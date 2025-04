Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 1228 punti

spread tra Btp e Bund tedeschi si ferma a 122,8 punti, con il rendimento annuo italiano sceso al 3,85% e quello tedesco al 2,62 per cento. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 122,8 punti Leggi su Quotidiano.net Lotra Btp esi ferma a 122,8, con il rendimento annuo italiano sceso al 3,85% e quello tedesco al 2,62 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 122,8 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 122,8 punti. Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude in ribasso a 125 punti base. Lo spread tra Btp e Bund su livelli avvio a 128 punti. Ne parlano su altre fonti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 122,8 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si ferma a 122,8 punti, con il rendimento annuo italiano sceso al 3,85% e quello tedesco al 2,62 per cento. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti, con il rendimento annuo italiano invariato al 3,86% e quello tedesco in rialzo di 2,2 punti al 2,63%. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Spread BTP-Bund impazzisce, con Trump non più motivo di vanto per Meloni. Investitori sull’attenti - Spread BTP-Bund a 10 anni schizza anche oggi, sulla scia delle mosse degli investitori. Nel bel mezzo della tempesta Trump, Meloni viene smentita. E c'è anche un altro problema. (money.it)