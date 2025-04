Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 1234 punti

spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti, con il rendimento annuo italiano invariato al 3,86% e quello tedesco in rialzo di 2,2 punti al 2,63%. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti Leggi su Quotidiano.net Lotra Btp eina 123,4, con il rendimento annuo italiano invariato al 3,86% e quello tedesco in rialzo di 2,2al 2,63%.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in ribasso a 125 punti base. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti. Bond in consolidamento. Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti. Lo spread tra Btp e Bund su livelli avvio a 128 punti. Ne parlano su altre fonti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123,4 punti, con il rendimento annuo italiano invariato al 3,86% e quello tedesco in rialzo di 2,2 punti al 2,63%. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in ribasso a 125 punti base - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in calo: il differenziale ha concluso la seduta a 125 punti base contro i 128 dell'avvio. (ANSA) ... (ansa.it)

Piazza Affari: -14% in tre giorni, spread Btp-Bund sui massimi da novembre 2024 in attesa di S&P sull’Italia - Moody’s: Italia tra i Paesi più penalizzati dai dazi Usa insieme a Germania e Irlanda. Credit default swaps a 71 punti: si temono gli effetti sul debito pubblico dell’aumento della spesa per la difesa ... (milanofinanza.it)