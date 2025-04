Lortica.it - Lo Sportello ‘Vicino a te’: supporto e ascolto al CAS Tortaia per chi vive situazioni di disagio

Dopo la sua recente attivazione presso il Centro di Aggregazione Sociale, verrà ufficialmente presentato giovedì 10 aprile alle ore 17:00 a Palazzo Fossombroni, durante una riunione della Consulta per le Pari Opportunità, “LoVicino a te”, il nuovo servizio promosso dall’Associazione Volontari della Polizia di Stato con il patrocinio del Comune di Arezzo.Lonasce come punto dirivolto a persone in difficoltà, coinvolte indisociale legato a violenze, dipendenze, solitudine, fragilità economiche o difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici e agli strumenti di tutela.Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 18:00, presso il CAS di via Alfieri, il servizio offre il contributo di professionisti in ambito psicologico e legale, oltre che di esperte nell’orientamento ai servizi territoriali.