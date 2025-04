Lo spettacolo del volo in aeroporto a Legnago

L'aeroporto di Legnago pare proprio aver messo le ali. Per l'inaugurazione della nuova stagione di voli il 13 aprile 2025 si prospetta una giornata incredibilmente ricca, dedicata agli appassionati e non solo. Presenza straordinaria quella dell'aeronautica militare con l'elicottero HH-139 del 15°.

