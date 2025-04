Lo spettacolo ' Come gli uccelli' in scena al Teatro Piccinni

Sabato 12 alle 20 e domenica 13 aprile alle 18 al Teatro Piccinni per la Stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture in esclusiva regionale il progetto de Il Mulino di Amleto, potente, toccante, scomodo, tagliente: Tous des oiseaux / Come gli uccelli di Wajdi.

