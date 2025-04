Ilfattoquotidiano.it - Lo sfogo di Balotelli: “Qualcuno meriterebbe il Mario 16enne per capire cosa comporta mancare di rispetto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ne ha avuto abbastanza. Il calciatore italiano è completamente sparito dai radar del Genoa: non scende in campo dal 21 dicembre scorso, quando giocò 7 minuti contro il Napoli. Dal 17 gennaio invece, non è più andato nemmeno in panchina, rimanendo fuori dall’elenco dei convocati per tutto questo tempo. “da queste partinon unmaturo, ma ilribelle. Forsebberoveramentedicosì”, ha scritto il giocatore rossoblù nella didascalia di una foto pubblicata come storia sul proprio profilo Instagram, senza specificare il mittente del suo messaggio.L’approdo in panchina di Patrick Vieira, con cui si era già scontrato ai tempi del Nizza, al posto di Alberto Gilardino ha di fatto messo termine alla sua avventura in Liguria.