Lo mettono in tv bel posto Lorenzo svolta totale dopo il Grande Fratello | alla fine ha vinto lui

Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, torna al centro dell'attenzione per le indiscrezioni che circolano sul suo futuro in televisione. dopo la fine della sua relazione con Shaila Gatta, conclusasi in modo burrascoso davanti alle telecamere, si erano diffusi timori sul suo futuro. Eppure, secondo quanto emerge negli ultimi giorni, ci sarebbero all'orizzonte nuove prospettive lavorative nel piccolo schermo.Nonostante la rottura con Shaila avesse lasciato qualche ombra sul suo percorso, la partecipazione al reality potrebbe aver rappresentato per Lorenzo un'opportunità più che un ostacolo. Fonti vicine al modello parlano infatti di trattative in corso per un nuovo progetto televisivo, che potrebbe riportarlo presto sotto i riflettori. L'entusiasmo dei suoi fan, sui social, è già palpabile.

