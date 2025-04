Ilrestodelcarlino.it - Lo chef insegna a cucinare ai papà

All’Osteria dei Frati di Roncofreddo, si è svolto il laboratorio di cucina ’Col cibo si educa’, promosso dal Coordinamento pedagogico dei servizi educativi dell’Unione Rubicone Mare. Un’iniziativa gratuita, pensata per i genitori di bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di offrire spunti di crescita e consapevolezza sul ruolo educativo, in un ambiente accogliente e stimolante. Quale è il legame tra cibo ed educazione? Come le scelte alimentari influenzano non solo la salute, ma anche lo sviluppo emotivo e sociale dei bambini? A queste domande ha risposto un laboratorio speciale, guidato da Giorgio Clementi,dell’Osteria dei Frati, e da Sergio Diotti, narratore e responsabile della Biblioteca Gastronomica del Rubicone. I protagonisti dell’incontro sono stati i, che hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco tra fornelli, racconti e tradizioni.