Livorno tenta di forzare un' auto in sosta e minaccia i carabinieri con un coltello | denunciato

denunciato per minaccia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nei giorni scorsi, due carabinieri liberi dal servizio hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta e tentare di. Livornotoday.it - Livorno, tenta di forzare un'auto in sosta e minaccia i carabinieri con un coltello: denunciato Leggi su Livornotoday.it Un 57enne di origini nordafricane, irregolare sul territorio nazionale, è statopere possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nei giorni scorsi, dueliberi dal servizio hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra leinre di.

Livorno, tenta di forzare un'auto in sosta e minaccia i carabinieri con un coltello: denunciato.

