Livorno in serie C da Jaconi a Danilevicius | i complimenti dei grandi ex al popolo amaranto

amaranto, altri invece hanno vestito la casacca del Livorno solo per qualche stagione. Tutti, a prescindere, sono però uniti dall'affetto per questi colori e per questa piazza. La conquista matematica della serie C da parte della. Livornotoday.it - Livorno in serie C, da Jaconi a Danilevicius: i complimenti dei grandi ex al popolo amaranto Leggi su Livornotoday.it Alcuni di loro hanno scritto pagine indelebili della storia, altri invece hanno vestito la casacca delsolo per qualche stagione. Tutti, a prescindere, sono però uniti dall'affetto per questi colori e per questa piazza. La conquista matematica dellaC da parte della.

