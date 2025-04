Livorno commemora la tragedia del Moby Prince con una giornata di iniziative.

Leggi su Corrieretoscano.it

– Un anniversario che ogni anno apre vecchie ferite, ma che puntualmente non passa indimenticato, come è giusto che sia. Giovedì (10 aprile) ricorre il 34esimo Anniversario delladel, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò davanti al porto dila sera del 10 aprile 1991. Per non dimenticare, anche quest’anno il Comune di, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di, dell’associazione 140 Familiari delle vittime dele dell’associazione 10 aprile – Vittime del, celebrerà l’anniversario con cerimonie e.Questo il programma di giovedì 10 aprile: alle 11, in Fortezza Nuova, deposizione di una corona al monumento in ricordo delle vittime; alle 12, in cattedrale, la funzione religiosa; alle 14,30 a Palazzo Civico, in sala consiliare, saluto del sindaco Salvetti ai familiari delle vittime e ai rappresentanti delle istituzioni.