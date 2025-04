LIVE Sonego-Martinez ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | sarà una maratona con l’esperto spagnolo?

DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Pedro Martinez, partita valevole per il primo turno dell'ATP Master 1000 di Montecarlo 2025. Esordio complicato per il piemontese: nel primo turno del torneo del Principato di Monaco Sonego affronta il ventisettenne spagnolo Martinez, grande esperto su questa superficie. Dopo i quarti di finale ottenuti all'Australian Open la stagione di Sonego ha faticato a decollare: ad Indian Wells il piemontese è stato sconfitto all'esordio da David Goffin (6-4, 7-5) mentre a Miami ha battuto Mariano Navone (7-5, 7-5) prima di arrendersi a Taylor Fritz (7-6, 6-3). La settimana scorsa l'italiano ha partecipato all'ATP 250 di Marrakech perdendo agli ottavi di finale da Vit Kopriva (6-2, 5-7, 6-4).

