Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dell’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Anche Pedroha già iniziato la propria stagione sulla terra battuta. Dopo esser stato sconfitto all’esordio sia ad Indian Wells (6-3, 6-2 da Marozsan) e Miami (6-4, 6-1 da Darderi) l’iberico ha disputato l’ATP 250 di Bucarest. In Romania lo spagnolo, accreditato della testa di serie numero 2, ha battuto in rimonta Stan Wawrinka (4-6, 7-5, 6-2) salvo poi ritirarsi nel corso del match dei quarti di finale contro Damir Dzumuhr sul punteggio di 6-1, 2-0.10.46 Dopo i quarti di finale ottenuti all’Australian Open la stagione diha faticato a decollare: ad Indian Wells il piemontese è stato sconfitto all’esordio da David Goffin (6-4, 7-5) mentre a Miami ha battuto Mariano Navone (7-5, 7-5) prima di arrendersi a Taylor Fritz (7-6, 6-3).