LIVE Sonego-Martinez 4-6 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | lo spagnolo vince il 1 set

DIRETTA LIVE12.03 Toilet Break per Lorenzo Sonego che ha lasciato il campo.4-6 Gioco e primo set Pedro Martinez: ancora una brutto errore dell’italiano che spedisce lunga la risposta di rovescio40-30 Bruttissima risposta di Sonego che non trova il campo con il dritto sul servizio al corpo di Martinez.30-30 Nooo. Sonego arriva bene sulla smorzata giocata da Martinez ma spedisce in rete il recupero.15-30 CHE PUNTO!! Sonego spinge da fondo campo con il dritto con lo spagnolo che ribatte colpo su colpo. L’italiano è il primo a forzare con l’inside-in lungolinea di dritto su cui nulla può Martinez15-15 Rimane corta la risposta di Sonego sulla seconda di Martinez che ne approfitta e va a segno con il dritto inside-in.0-15 Scambio durissimo in cui entrambi hanno alternato back a colpi più incisivi con il lungolinea. Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Toilet Break per Lorenzoche ha lasciato il campo.4-6 Gioco e primo set Pedro: ancora una brutto errore dell’italiano che spedisce lunga la risposta di rovescio40-30 Bruttissima risposta diche non trova il campo con il dritto sul servizio al corpo di.30-30 Nooo.arriva bene sulla smorzata giocata dama spedisce in rete il recupero.15-30 CHE PUNTO!!spinge da fondo campo con il dritto con loche ribatte colpo su colpo. L’italiano è il primo a forzare con l’inside-in lungolinea di dritto su cui nulla può15-15 Rimane corta la risposta disulla seconda diche ne approfitta e va a segno con il dritto inside-in.0-15 Scambio durissimo in cui entrambi hanno alternato back a colpi più incisivi con il lungolinea.

