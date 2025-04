LIVE Sonego-Martinez 4-6 6-1 2-6 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | sconfitta all’esordio per l’azzurro

DIRETTA LIVE13.30 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Martinez. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire l'incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.13.28 Al prossimo turno Martinez affronterà il vincente tra Holger Rune e Nuno Borges. La partita tra il danese ed il portoghese è iniziata da pochi minuti sul campo Ranieri III13.26 Sonego ha fatto la partita nel bene e nel male. L'italiano è sempre stato il primo a spingere come dimostra il bilancio tra vincenti e gratuiti: l'azzurro chiude con 32-47 mentre lo spagnolo con 16-19.13.24 Per la prima volta in carriera Lorenzo Sonego viene sconfitto all'esordio nell'ATP Master 1000 di Montecarlo. Il piemontese era riuscito a riaprire la contesa nel secondo set ma nel terzo parziale perde 4 game consecutivi.

