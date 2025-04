Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 6-1, 2-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per rimanere nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Scappa di poco in lunghezza il dritto di15-0 Seconda in slice perche si getta a rete e gioca prima una volee lungolinea e poi una stop volley vincente.2-5 Gioco: servizio e dritto per lo spagnolo.40-15 Scappa in lunghezza il dritto inside-in di.30-15accorcia con il rovescio.mette i piedi in campo e gioca una smorzata perfetta su cui nulla può15-15 Vola via il dritto dell’iberico.15-0 Il dritto d’attacco dipizzica il nastro ed atterra sulla riga.riesce a giocare il passante ma lo spagnolo chiude a campo aperto.All’improvviso il rovescio ha completamente abbandonatoche ha commesso 5 errori con questo fondamentale.2-4 Break: si ferma in rete il rovescio lungolinea di