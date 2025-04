Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 6-1, 2-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: spagnolo avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Vola via il dritto dell’iberico.15-0 Il dritto d’attacco dipizzica il nastro ed atterra sulla riga.riesce a giocare il passante ma lochiude a campo aperto.All’improvviso il rovescio ha completamente abbandonato l’italiano che ha commesso 5 errori con questo fondamentale.2-4: si ferma in rete il rovescio lungolinea di.Seconda40-A Si ferma a metà rete il rovescio incrociato di.40-40 Altra prima perfetta ad uscire per l’azzurro.30-40 Prima ad uscire vincente per l’italiano.15-40 CHE PERSONALITÀ!! Servizio carico ad uscire e dritto inside in a spolverare la riga.Seconda0-40 Nooo.si apre bene il campo con la prima ad uscire ma spedisce in corridoio il lungolinea di rovescio.