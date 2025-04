Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 6-1, 2-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Si ferma in rete il passante incrociato stretto diche aveva chiamato a rete l’avversario con una pregevole smorzata30-15 Manovra beneche trova l’angolo lontano con il dritto incrociato.prova a ribaltare lo scambio con un dritto lungolinea in corsa senza però riuscire a superare la rete.15-15 Noooo. Il dritto in corsa disbatte sul nastro e termina di poco in corridoio.0-15 Termina ampiamente in corridoio il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo.Sugli spalti si alza il coro “Lorenzo. Lorenzo”2-2 Gioco: prima ad uscire vincente per l’italiano.40-15 Doppio fallo, il quarto del match per l’azzurro.A vedere il match c’è anche Matteo Berrettini. Il romano sta seguendo l’incontro dalla terrazza del club diinsieme al suo staff.