Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 6-1, 0-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’italiano domina il 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scappa in lunghezza il dritto inside-in delAl servizio Lorenzo0-1 Gioco: si ferma in rete il dritto di.40-30 CHE PUNTO!! Entrambi i giocatori hanno dato il massimo in questo 15:ribalta lo scambio con il dritto incrociato e poi accelera con un ottimo rovescio stretto.arriva in corsa sulla palla e trova un fantastico lungolinea vincente.30-30arriva bene sulla smorzata giocata dallo spagnolo e va lungolinea con il recupero di rovescio.è ben posizionato ma sbaglia malamente la volee.30-15 Si ferma in rete il dritto lungolinea disull’incrociato giocato da30-0 Termina di poco lungo il dritto in corsa del15-0 Lo spagnolo trova grande profondità con il rovescio incrociato.