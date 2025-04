Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 5-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per vincere il secondo set

30-15 Si ferma in rete la risposta dello spagnolo.15-15 Fantastica prima in kick diche costringea rispondere con i piedi 1 metro oltre il corridoio.0-15 Termina di poco lungo il dritto incrociato del piemontese.5-1 Break: grande difesa delche in corsa trova un dritto lungolinea perfetto che mette fine allo scambio.Seconda15-40 Scappa in lunghezza il dritto dello spagnolo15-30&volley diche segue a rete la prima in slice ad uscire.è abile a tenere bassa la risposta costringendo lo spagnolo ad una volee complicata.15-15 Si ferma sotto il nastro il rovescio incrociato diche era riuscito a prendere in mano lo scambio grazie ad un'ottima risposta di dritto0-15trova grandissima profondità con la risposta centrale e poi va a segno con l'accelerazione di dritto.