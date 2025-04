Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 2-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 15-40

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gioco: grandissima demi-volee dell’italiano che esulta ed incita il pubblico.SecondaA-40 Scappa in lunghezza il dritto di. L’italiano accompagna l’errore dello spagnolo con un urlaccioSeconda40-40 Prima al centro e dritto lungolinea perche aggredisce la risposta corta dello spagnolo30-40 ACE!!pizzica la riga con una seconda in slice ad uscire.Seconda15-40 Grande risposta di dritto diche mette i piedi in campo ed accelera con l’incrociato conquistando due palle break.Seconda15-30 Termina in corridoio il dritto lungolinea diin uscita dal servizio15-15 Doppio fallo, il terzo della partita per l’italiano15-0 Bellissimo rovescio lungolinea diche ruba il tempo all’avversario1-1 Gioco: lo spagnolo gioca un’ottima palla corta e poi trova un lob chirurgico.