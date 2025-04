Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 4-6, 1-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: lo spagnolo vince il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta profonda dell’italiano che mette i piedi in campo e chiude con il rovescio incrociatoAl servizio Pedro1-0 Giocoprova ad alzare la traiettoria con la risposta di dritto senza trovare il campo.40-15 Primante.30-15 Servizio ad uscire e dritto inside-innte con la palla che spolvera la linea.15-15 Prima al centronte per l’azzurro0-15 Attacco in controtempo dell’italiano che non trova il campo con una complicata demi-voleeAl servizio LorenzoSECONDO SET12.06 Dopo quasi 3 minuti rientra in campo lo.12.03 Toilet Break per Pedroche ha lasciato il campo.4-6 Gioco e primo set Pedro: ancora una brutto errore dell’italiano che spedisce lunga la risposta di rovescio40-30 Bruttissima risposta diche non trova il campo con il dritto sul servizio al corpo di