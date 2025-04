Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 3-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’italiano serve per rimanere nel 1° set

3-5 Gioco: rimane corto il rovescio delche si offre al lungolinea dell'avversario.40-15manovra con il dritto incrociato, mette i piedi in campo ed accelera con il rovescio lungolinea.30-15 Nooo.arriva bene sulla smorzata giocata dallo spagnolo ma spedisce in rete la contro-smorzata in diagonale15-15 Termina ampiamente in corridoio il rovescio in contropiede di.15-0 Scappa in lunghezza il dritto in avanzamento diche si era aperto bene il campo. Quest'oggista faticando con il proprio dritto, il fondamentale con cui solitamente fa la differenza.Lo spagnolo fino ad ora ha concesso solamente le briciole sul proprio servizio.ha vinto l'82% dei punti giocati con la prima, entrata il 73% delle volte, ed il 75% con la seconda.