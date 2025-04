LIVE Sonego-Martinez 2-2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro sul Campo dei Principi

DIRETTA LIVE30-15 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Sonego30-0 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di Martinez.15-0 Ace, il secondo della partita per l’italiano.2-2 Gioco Martinez: si stampa sul nastro la risposta di dritto dell’italiano.40-0 Sonego gira intorno alla palla per giocare l’inside-in ma non trova il giusto impatto30-0 Rimane alta e leggermente lunga la smorzata di Sonego che si consegna all’avversario15-0 Servizio e dritto per lo spagnolo.2-1 Gioco Sonego: scappa in lunghezza la risposta dello spagnolo sulla prima alla T.40-15 Ace, il primo della partita per l’italiano.30-15 Sonego insiste con il dritto inside-out verso il rovescio di Martinez e chiude con il contropiede finale.15-15 Si ferma in rete la smorzata giocata dall’italiano in uscita dal servizio. Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 2-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro sul Campo dei Principi Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Termina in corridoio il dritto in uscita dal servizio di30-0 Scappa in lunghezza la risposta di dritto di.15-0 Ace, il secondo della partita per l’italiano.2-2 Gioco: si stampa sul nastro la risposta di dritto dell’italiano.40-0gira intorno alla palla per giocare l’inside-in ma non trova il giusto impatto30-0 Rimane alta e leggermente lunga la smorzata diche si consegna all’avversario15-0 Servizio e dritto per lo spagnolo.2-1 Gioco: scappa in lunghezza la risposta dello spagnolo sulla prima alla T.40-15 Ace, il primo della partita per l’italiano.30-15insiste con il dritto inside-out verso il rovescio die chiude con il contropiede finale.15-15 Si ferma in rete la smorzata giocata dall’italiano in uscita dal servizio.

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari. Italiani in campo martedì 8 aprile: Berrettini, Sonego e Cobolli. A che ora e dove vederli. Live su. LIVE Alle 14 Berrettini-Zverev a Montecarlo. In campo anche Sonego e Cobolli. LIVE! Monte Carlo, Day 2: Sonego apre, poi Cobolli. Atp Miami, i risultati degli italiani: Darderi, Arnaldi e Sonego al 2° turno. Rivivi diretta tennis Roland Garros: la pioggia ferma Arnaldi e Sonego, avanza Alcaraz. Ne parlano su altre fonti

LIVE Sonego-Martinez, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: sarà una maratona con l’esperto spagnolo? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e ... (oasport.it)

ATP Montecarlo, LIVE day 3: Sonego sfida Martinez. Attesa per Berrettini-Zverev e Cobolli - Tennis - ATP | La cronaca in diretta del terzo giorno del primo 1000 sul rosso della stagione. Tanta Italia e tanto spettacolo ... (ubitennis.com)

How to Watch Lorenzo Sonego vs. Pedro Martinez at the 2025 Rolex Monte-Carlo Masters: Live Stream, TV Channel - Find out how to watch, live stream, TV channel, tournament information, & more for Lorenzo Sonego vs. Pedro Martinez at the 2025 Rolex Monte-Carlo ... (ftw.usatoday.com)