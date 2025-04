Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez 1-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro sul Campo dei Principi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Termina lunga la risposta di dritto di30-0manovra bene con il dritto incrociato e chiude con il lungolinea che pizzica la riga esterna.15-0 Buona risposta diche prende in mano lo scambio. L’italiano mette i piedi ined accelera con il dritto che termina fuori.Al servizio Pedro.1-0 Gioco: servizio e dritto per l’italiano.40-30chiama a rete l’avversario con una smorzata. Lo spagnolo ci arriva bene e gioca un’ottima volee in allungo su cui il piemontese si supera e gioca un lob chirurgico costringendoad una complicata veronica che termina in corridoio.Seconda30-30 Doppio fallo, il primo delper l’italiano. Da segnalare la posizione aggressiva dello spagnolo che sulla seconda aveva messo i piedi in30-15 Vola via la risposta di dritto di