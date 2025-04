Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano deve meritarsi il derby con Musetti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Bu – Berrettini batte Zverev – Sinner n.1 al rientroBuongiorno e benvenuti alladi, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano tornerà sulla terra rossa del Principato dopo il problematico esordio di lunedì contro il cinese Yunchaokete Bu, quando è stato costretto a una difficile rimonta per riuscire a spuntarla. Ilsarà chiamato ad alzare l’asticella se vorrà battere un avversario particolarmente insidioso e che sta ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il nostro portacolori.Il ceco Jiriha regolato lo statunitense Sebastian Korda al debutto con il punteggio di 6-3, 7-6(7), ma era reduce dalle eliminazioni all’esordio ai Masters 1000 di Indian Wells (contro il britannico Cameron Norrie) e Miami (contro il francese Gael Monfils).