LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | trionfa in volata Caleb Ewan

DIRETTA LIVE17.28 QUESTA LA TOP-10 della classifica generale:Maximilian Schachmann – Soudal Quick-Step – 4:32:27João Almeida – UAE Team Emirates – XRG – s.t.Florian Lipowitz – Red Bull – BORA – hansgrohe – +0:01Aleksandr Vlasov – Red Bull – BORA – hansgrohe – +0:10Ilan Van Wilder – Soudal Quick-Step – +0:11Bruno Armirail – Decathlon AG2R La Mondiale Team – +0:13Michael Leonard – INEOS Grenadiers – +0:16Ben Healy – EF Education – EasyPost – +0:18Nelson OLIVEira – Movistar Team – +0:18Mauro Schmid – Team Jayco AlUla – +0:2017.27 Resta leader della classifica generale Schachmann.QUESTA LA TOP-10 ODIERNA:Caleb Ewan – INEOS Grenadiers – 4:13:50Luca Van Boven – Intermarché – Wanty – 4:13:50Bastien Tronchon – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 4:13:50Thibaud Gruel – Groupama – FDJ – 4:13:50Iúri Leitão – Caja Rural – Seguros RGA – 4:13:50Axel Zingle – Team Visma Lease a Bike – 4:13:50Fabio Van Den Bossche – Alpecin – Deceuninck – 4:13:50Luc Wirtgen – Tudor Pro Cycling Team – 4:13:50Jon Aberasturi – Euskaltel – Euskadi – 4:13:50Anders Foldager – Team Jayco AlUla – 4:13:50

