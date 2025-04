LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si riduce il vantaggio dei fuggitivi

DIRETTA LIVE14.51: Il vantaggio dei cinque fuggitivi è sceso ad un minuto e mezzo14.45: Il gruppo al momento è tirato dalla INEOS, che ha messo nel mirino questa tappa con Caleb Ewan.14.40: Problemi meccanici in gruppo per Ion Izagirre (Cofidis).14.36: Lo spagnolo Uriarte è passato per primo sul GPM di San Martin Unx. Secondo l'austriaco Bayer e terzo l'altro spagnolo Isasa14.31: Accelerazione in testa al gruppo e vantaggio che scende sotto i due minuti e mezzo.14.26: Sono stati percorsi i primi cinquanta chilometri della tappa.14.21: Superato il GPM di San Martin da parte dei fuggitivi e a breve anche dal gruppo.14.15: I fuggitivi stanno affrontando la salita di San Martin Unx, GPM di terza categoria.14.12: Il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 2 minuti e 40 secondi.

