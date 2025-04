Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma probabile volata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadeldei. Dopo l’apertura di ieri con la cronometro individuale,in scena la prima frazione in linea: 196,3 chilometri a dividere Pamplona-Iruña e Lodosa, con unamoltoad attendere i corridori.L’unica asperità odierna è infatti l’Alto de la Olivia (4.9 km ad una pendenza media del 4,6%) con scollinamento dopo una cinquantina di chilometri. Da lì in poi non ci saranno più difficoltà altimetriche verso il traguardo che sarà quasi sicuramente uno sprint di gruppo. Non dovrebbero esserci dunque patemi per Maximilian Schachmann per conservare la maglia di leader della classifica generale, a meno di cadute o abbuoni conquistati ai traguardi intermedi dai rivali.