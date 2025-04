LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque in fuga con quasi tre minuti di vantaggio

DIRETTA LIVE14.15: I fuggitivi stanno affrontando la salita di San Martin Unx, GPM di terza categoria.14.12: Il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 2 minuti e 40 secondi.14.08: Cominciamo la nostra DIRETTA con la fuga di cinque corridori. Gli spagnoli Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Sinuhè Fernandez (Burgos), Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural) e l’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck)14.05: Buon pomeriggio cominciamo la DIRETTA della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi. Dopo l’apertura di ieri con la cronometro individuale, oggi in scena la prima frazione in linea: 196,3 chilometri a dividere Pamplona-Iruña e Lodosa, con una volata molto probabile ad attendere i corridori. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga con quasi tre minuti di vantaggio Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15: I fuggitivi stanno affrontando la salita di San Martin Unx, GPM di terza categoria.14.12: Ildeifuggitivi è di 2e 40 secondi.14.08: Cominciamo la nostracon ladicorridori. Gli spagnoli Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Sinuhè Fernandez (Burgos), Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural) e l’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck)14.05: Buon pomeriggio cominciamo ladella secondadeldei.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadeldei. Dopo l’apertura di ieri con la cronometro individuale,in scena la prima frazione in linea: 196,3 chilometri a dividere Pamplona-Iruña e Lodosa, con una volata molto probabile ad attendere i corridori.

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Seconda Tappa. Itzulia 2025: programma, percorso, tappe, squadre e dove vedere in diretta il Giro dei Paesi Baschi. DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. Giro dei Paesi Baschi 2025, modificata la seconda tappa. Giro dei Paesi Baschi 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Pamplona/Iruña - Lodosa (199,8 km). Ne parlano su altre fonti

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, ma probabile volata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei ... (oasport.it)

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schachmann vince la cronometro d’apertura - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi . Vi ringraziamo per aver ... (oasport.it)

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Seconda Tappa - © NaikeReoAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ... (msn.com)