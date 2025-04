LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attesa per la volata finale

DIRETTA LIVE16.32 I risultati allo sprint intermedio:#RiderPointsBonus1 BAYER Tobias103?2 FERNÁNDEZ Sinuhé62?3 ISASA Xabier41?16.29 È nuovamente Bayer ad aggiudicarsi il traguardo volante.16.26 A breve il secondo traguardo intermedio di giornata ad Allo.16.23 Sempre cinque fuggitivi: gli spagnoli Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Sinuhè Fernandez (Burgos), Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural) e l’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).16.20 50 chilometri al traguardo.16.16 Torna a superare i 2? il vantaggio dei fuggitivi.16.12 Dopo esser passati sotto la linea del traguardo la prima volta i corridori dovranno ancora macinare una cinquantina di chilometri in attesa della volata.16.08 La media oraria dopo tre ore di gara è 42. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attesa per la volata finale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 I risultati allo sprint intermedio:#RiderPointsBonus1 BAYER Tobias103?2 FERNÁNDEZ Sinuhé62?3 ISASA Xabier41?16.29 È nuovamente Bayer ad aggiudicarsi il traguardo volante.16.26 A breve il secondo traguardo intermedio di giornata ad Allo.16.23 Sempre cinque fuggitivi: gli spagnoli Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Sinuhè Fernandez (Burgos), Julen Arriola-Bengoa (Caja Rural) e l’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).16.20 50 chilometri al traguardo.16.16 Torna a superare i 2? il vantaggio dei fuggitivi.16.12 Dopo esser passati sotto la linea del traguardo la prima volta i corridori dovranno ancora macinare una cinquantina di chilometri indella.16.08 La media oraria dopo tre ore di gara è 42.

