LIVE Danimarca-Italia Nations League calcio femminile in DIRETTA | Soncin schiera la coppia offensiva Piemonte-Cantore

DIRETTA LIVE

17:05 Ecco le formazioni ufficiali:

Danimarca (3-4-3): Østergaard; Færge, Ballisager, Veje; Thøgersen, Hasbo, Snerle, Holmgaard; Thomsen, Bruun, Harder.

Italia (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Piga; Boattin, Severini, Giugliano, Caruso, Serturini; Piemonte, Cantore.

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Danimarca Italia di calcio femminile, partita di Nations League che inaugura la fase di ritorno dei gironi.

La sortita in Scandinavia della formazione allenata da Soncin è iniziata venerdì scorso in Svezia (match conclusosi con la vittoria al 95' delle padrone di casa con gol di Severini e Cambiaghi tra le Italiane) e si concluderà questa sera a Herning, in Danimarca.

