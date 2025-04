LIVE Danimarca-Italia Nations League calcio femminile in DIRETTA | serve una reazione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Danimarca Italia di calcio femminile, partita di Nations League che inaugura la fase di ritorno dei gironi.La sortita in Scandinavia della formazione allenata da Soncin è iniziata venerdì scorso in Svezia (match conclusosi con la vittoria al 95? delle padrone di casa con gol di Severini e Cambiaghi tra le Italiane) e si concluderà questa sera a Herning, in Danimarca. L'incontro non è fondamentale, di più. Le azzurre si presentano al 3° posto con 3 punti e i precedenti non sono dei migliori in terra danese: 1 solo pareggio nei 6 match disputati. Una vittoria permetterebbe alla nazionale Italiana di andarsi a giocare il 2° posto contro il Galles. D'obbligo, dunque, una vittoria per riagganciare le scandinave al 2° posto e andarsi a giocare la seconda piazza nelle due partite successive.

