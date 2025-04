Oasport.it - LIVE Danimarca-Italia 0-3, Nations League calcio femminile in DIRETTA: impresa storica delle azzurre ad Herning! Padrone di casa asfaltate nel 2° tempo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento al prossima evento. Buona serata!Adesso l’è in vantaggio negli scontri diretti e a pari punti con la, fattore che le mandamente al 2° posto a 6 punti.Le ragazze di Soncin hanno, a differenza del match contro la Svezia della settimana scorsa, mantenuto la calma dopo il rapimmo vantaggio di Caruso e hanno continuato a creare azioni da gol. Bellissimi i gol di Di Guglielmo e di Girelli al volo.Grandissima prestazione di caratteread. Dopo un brutto avvio da parte di entrambe le squadre nel primo, le ospiti hanno cominciato a macinare passaggi e tiri a partire dal 50?.Finisce qui !in! L’trionfa ad! 90’+3 Ha messo fuori Cambgiaghi, poi Færg non trova la porta.