LIVE Danimarca-Italia 0-0 Nations League calcio femminile in DIRETTA | via con il primo tempo! Subito palo di Cantore!

DIRETTA LIVE13? Primi 13 minuti di confusione. Bell'intervento di Færge a fermare una ripartenza di Piemonte.12? Bel pressing ora delle azzurre che non lasciano spazio ai difensori danesi di uscire palla al piede.10? Ci prova dall'altra parte Subito Bruun di testa ma la palla finisce fuori.9? Caruso cerca lo spunto per Cantore in profondità. Non arriva l'attaccante Italiana ma bel tentativo di attaccare gli spazi.8? Brutto momento. LIVEllo basso e tanti errori a centrocampo. Prova ad impostare la squadra di casa.7? Si scalda la panchina della Danimarca dopo che è rimasta a terra Thogersen.5? palo CLAMOROSO DI Cantore!!! Avevo sorpreso la difesa danese! 5? Pressing alto della squadra di Andrée Jeglertz. L'11 Italiano fa fatica ad uscire palla al piede.4? Manovra molto bene la squadra di casa.

