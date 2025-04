LIVE Danimarca-Italia 0-0 Nations League calcio femminile in DIRETTA | si riparte con il 2 tempo!

DIRETTA LIVE55? Sbaglia completamente il suggerimento Færg dopo la bella azione di Snerle. Esce Bruun ed entra Vangsgaard. 54? Alza Di Guglielmo un ottimo cross, non arriva Serturini. Ripartono le danesi.53? Capisce molto bene le intenzioni di Piemonte Færg. Dall'altra parte Holmgaard non trova la compagna di reparto e Giuliani la fa sua.51? Brutto disimpegno azzurro. Per fortuna c'è fuorigioco di rientro da parte delle danesi. Tanta superficialità nei passaggi tra la difesa e il centrocampo.49? Conclusione di Harder facilmente leggibile da Giuliani.49? Occasionissima su cross di Serturini! Arriva male Cantore dall'altra parte in scivolata al volo! Ma che bella azione delle azzurre.48? Sbaglia Færg ma Severini non ne approfitta sbagliando la scelta del passaggio.

