Oasport.it - LIVE Cobolli-Lajovic, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: Sonego va al 3° contro Martinez

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:44 L’azzurro ha vinto il 2° set per 6-1 e si è conquistato, così, il 3° set con un Pedroleggermente in difficoltà negli ultimi game. Il matchinizierà non appena avranno termineranno sul Court des Princes.12:05 Lorenzoè sotto di un set (4-6)Pedronel match precedente la sfidasul Court des Princes. A breve inizierà il 2°.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, primo turno dell’ATP di.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, primo turno dell’ATP di.L’azzurro, fiorentino classe ’02, si presenta nel Principato fresco vincitore a Bucarest, in Romania, del suo primo titolo in carriera (torneo di categoria 250) arrivato appena due giorni fal’argentino Sebastian Baez in due set: 6-4 6-4.