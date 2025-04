Oasport.it - LIVE Cobolli-Lajovic, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: attenzione al finalista del 2019

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, primo turno dell’ATP di.L’azzurro, fiorentino classe ’02, si presenta nel Principato fresco vincitore a Bucarest, in Romania, del suo primo titolo in carriera (torneo di categoria 250) arrivato appena due giorni fa contro l’argentino Sebastian Baez in due set: 6-4 6-4. Quella contro il serbo, tuttavia, nonostantenon stia attraversando uno dei migliori momenti di forma, sarà una prova da non sottovalutare.Un solo precedente tra, risalente al 2024 ad Umag, in favore del belgradese che in Croazia si impose in 2 set, entrambi al tie break, per 7-6 (5) 7-6 (3). Negli ultimi 5 match disputati, il serbo ha ottenuto come miglior piazzamento una semi finale a Girona, in Spagna, incontro perso contro il danese Elmer Moller per 2-6 1-6.