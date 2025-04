Oasport.it - LIVE Cobolli-Lajovic 6-4, 4-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire.15-30 Molto profondo l’attacco del.15-15 Ace!0-15 Totalmente fuori giri il dritto.In battuta Dusan. 4-2conferma ilcon un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento.30-15 Esagerato in questa occasione. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile.30-0 Altro errore da parte del serbo. Fa comodo al.15-0 Brutta palla diche trova la rete.Al servizio il romano. 3-2 Arriva l’errore del serbo ene approfitta.di unnel 2°. 15-40 Brutto dritto che non trova il campo. 2 palle. 15-30 Favoloso rovescio del belgradese che con unnte stampa la palla dall’altra parte del campo avversario.