DIRETTA LIVEServe Cobolli per la seconda volta per chiudere il 2° set. 5-4 Altra ottima prima di servizio. Accorcia ulteriormente le distanze il serbo. A-40 Serve bene Dusan. Palla del 4-5.40-40 Molta pressione da parte di Lajovic su Flavio in questo momento.30-40 Annullato il set point all’azzurro.15-40 Anche il nastro si mette contro il belgradese.15-30 Altro rovescio sbagliato del serbo.15-15 Sbaglia il rovescio Lajovic.0-15 Ottimo punto di Cobolli.Serve il serbo. 5-3 Ottimo il dritto di Lajovic. Strappa così il servizio per la seconda volta nel match. Rimane sotto di un break però il serbo.40-A Fuori giri con il dritto il 22enne.40-40 Fuori di un niente il tentativo di lungolinea profondo dell’italiano.40-30 Buona prima di Flavio. Stecca Lajovic. Oasport.it - LIVE Cobolli-Lajovic 5-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro avanti di due break dopo un bel botta e risposta iniziale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAServeper la seconda volta per chiudere il 2° set. 5-4 Altra ottima prima di servizio. Accorcia ulteriormente le distanze il serbo. A-40 Serve bene Dusan. Palla del 4-5.40-40 Molta pressione da parte disu Flavio in questo momento.30-40 Annullato il set point al.15-40 Anche il nastro si mette contro il belgradese.15-30 Altro rovescio sbagliato del serbo.15-15 Sbaglia il rovescio.0-15 Ottimo punto di.Serve il serbo. 5-3 Ottimo il dritto di. Strappa così il servizio per la seconda volta nel match. Rimane sotto di unperò il serbo.40-A Fuori giri con il dritto il 22enne.40-40 Fuori di un niente il tentativo di lungolinea profondo dell’italiano.40-30 Buona prima di Flavio. Stecca

