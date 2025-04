LIVE Cobolli-Lajovic 5-2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’azzurro avanti di due break dopo un bel botta e risposta iniziale

DIRETTA LIVE40-40 Fuori di un niente il tentativo di lungolinea profondo dell’italiano.40-30 Buona prima di Flavio. Stecca Lajovic. Set point per l’azzurro.30-30 Lunga la risposta del serbo. Si torna in parità.15-30 Torna a spingere alla grande Flavio. Da entrambi i lati. Ottima soluzione in questo caso di diritto incrociato.0-30 Cerca di tenere alta la traiettoria Lajovic altrimenti Cobolli gli mangia il terreno.0-15 Steccato il dritto.Serve Cobolli per chiudere il set. Soli 27 minuti di partita per ora. 5-2 Rimbalza male la palla per Cobolli, Lajovic rimane aggrappato al set. 40-30 Doppio fallo del serbo.40-15 Larga la palla di Cobolli.30-15 Ecco il famoso rovescio di Dusan Lajovic. Passante formidabile.15-15 Buona prima.0-15 Altra stecca del serbo. Oasport.it - LIVE Cobolli-Lajovic 5-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro avanti di due break dopo un bel botta e risposta iniziale Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Fuori di un niente il tentativo di lungolinea profondo dell’italiano.40-30 Buona prima di Flavio. Stecca. Set point per.30-30 Lunga ladel serbo. Si torna in parità.15-30 Torna a spingere alla grande Flavio. Da entrambi i lati. Ottima soluzione in questo caso di diritto incrociato.0-30 Cerca di tenere alta la traiettoriaaltrimentigli mangia il terreno.0-15 Steccato il dritto.Serveper chiudere il set. Soli 27 minuti di partita per ora. 5-2 Rimbalza male la palla perrimane aggrappato al set. 40-30 Doppio fallo del serbo.40-15 Larga la palla di.30-15 Ecco il famoso rovescio di Dusan. Passante formidabile.15-15 Buona prima.0-15 Altra stecca del serbo.

LIVE Montecarlo, Cobolli-Lajovic 5-2. Intorno alle 15 Berrettini-Zverev. Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari. LIVE! Monte Carlo, Day 2: Sonego apre, poi Cobolli. Italiani in campo martedì 8 aprile: Berrettini, Sonego e Cobolli. A che ora e dove vederli. Live su. Berrettini e Sonego ai quarti a Kitzbuhel e Umago: rivivi diretta tennis. RECAP! Day 3: Paolini, Berrettini, Musetti e Sonego avanti. Fonseca impressiona. Ne parlano su altre fonti

LIVE Cobolli-Lajovic, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: attenzione al finalista del 2019 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cobolli-Lajovic, primo turno dell'ATP di ... (oasport.it)

How to Watch Dusan Lajovic vs. Flavio Cobolli at the 2025 Rolex Monte-Carlo Masters: Live Stream, TV Channel - Find out how to watch, live stream, TV channel, tournament information, & more for Dusan Lajovic vs. Flavio Cobolli at the 2025 Rolex Monte-Carlo ... (ftw.usatoday.com)

LIVE Cobolli-Tirante 1-6, 6-3, 3-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro cede 5 game di fila e perde ancora - Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo di Flavio Cobolli, lo ritroveremo sulla terra battuta. Un saluto sportivo! 18:05 Sembrava averla raddrizzata, sul 3-1 nel terzo. Poi però 5 giochi di ... (oasport.it)