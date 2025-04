LIVE Cobolli-Lajovic 1-0 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | subito break in apertura per l’azzurro

DIRETTA LIVE15-30 Doppio fallo per l’italiano.15-15 Lunga la risposta di Lajovic.0-15 Esce lento dal servizio Flavio. In rete il dritto.Serve l’azzurro 1-0 Ed è subito break per Cobolli! 40-A Spinge bene con il dritto l’azzurro. Palla che pesa veramente tanto. Palla break.40-40 Domina lo scambio Cobolli e trova un bellissimo angolo a chiudere!A-40 Risposta lunga dell’azzurro.40-40 Rimonta da 0-40 di Cobolli. Lungo il dritto del serbo.40-30 Ottimo dritto del romano che sale bene sopra la palla e tira un bellissimo colpo ad uscire.40-15 Primo errore di Lajovic dopo un net trovato da Cobolli in risposta.40-0 Altro errore dell’italiano in impostazione. Solo la rete.30-0 Scappa il dritto di Cobolli.15-0 Scambio subito intenso. Bella chiusura di dritto inside out da parte del serbo. Oasport.it - LIVE Cobolli-Lajovic 1-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: subito break in apertura per l’azzurro Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo per l’italiano.15-15 Lunga la risposta di.0-15 Esce lento dal servizio Flavio. In rete il dritto.Serve1-0 Ed èper! 40-A Spinge bene con il dritto. Palla che pesa veramente tanto. Palla.40-40 Domina lo scambioe trova un bellissimo angolo a chiudere!A-40 Risposta lunga del.40-40 Rimonta da 0-40 di. Lungo il dritto del serbo.40-30 Ottimo dritto del romano che sale bene sopra la palla e tira un bellissimo colpo ad uscire.40-15 Primo errore didopo un net trovato dain risposta.40-0 Altro errore dell’italiano in impostazione. Solo la rete.30-0 Scappa il dritto di.15-0 Scambiointenso. Bella chiusura di dritto inside out da parte del serbo.

