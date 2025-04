Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: ci siamo, inizia il match di cartello del 2° turno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27 Iltraera previsto con inizio non prima delle 14.30.14.23è attualmente n.34 del mondo,n.2.14.20 Invecesi sono fronteggiati per l’ultima volta a Wimbledon 2023. Erano i sedicesimi di finale e l’italiano vinse per 6-3, 6-6, 7-6.14.18 L’ultimo confronto sulla terra risale addirittura al 2021, quandosi impose 6-7 (8), 6-4, 6-3 nella finale dell’ATP di Madrid.14.15è in vantaggio 4-2 nei confronti diretti con Matteoe 2-1 in quelli disputati sulla terra rossa.14.07 Arriva il ritiro per Holger Rune, che era sotto 0-3 anche nel secondo set. Tra poco dunque scenderanno in campo.13.52 Borges, a sorpresa, si è imposto per 6-2 nel primo set con Rune.