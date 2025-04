Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: ancora un match e poi tocca all’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Tra circa un quarto d’ora toccherà a Rune-Borges. Poi, a seguire,undi attesa, dunque.13.01 E’ appena terminata la sfida tra Dimitrov e Jarry, con il bulgaro che si è imposto per 6-3, 6-4.13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla, sedicesimi di finale del torneo ATP di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, sedicesimi di finale del Masters 1000 di. Matteoha superato al primo turno l’argentino Mariano Navone con un periodico 6-4, mentre il tedesco ha usufruito di un ‘bye’ in virtù dello status di prima testa di serie.Chiaramente si tratta di uno scoglio davvero durissimo per, opposto al n.