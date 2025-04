Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 2-6, 6-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: si va al terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Resta in campo il diritto didopo aver colpito il nastro. Lungo il pallonetto dicon il rovescio.40-15 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.30-15 Servizio e diritto incrociato di.15-15 Ace all’incrocio delle righe.0-15 Accelerazione di diritto di, in rete il diritto del tedesco.Inizia ilset.16.05 Chiaramente ora il n.2 del mondo avrà il vantaggio di servire per primo nelset.16.05 Tanti errori per, che ha superatoper numero di gratuiti complessivi: 23 a 21.16.04ha dato la svolta con il servizio. La percentuale di punti vinti con la prima è salita al 73%, mentre al 50% con la seconda.6-3 Servizio e diritto incrociato vincente. Matteopareggia i conti! Si va alset dopo un’ora e 20 minuti di partita.