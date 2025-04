Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 2-6, 6-3, 7-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: capolavoro di Matteo, Sinner resta n.1 fino al suo rientro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Celebriamo una delle vittorie più belle della carriera per. Se il fisico lo sosterrà, a Wimbledon sarà dura per chiunque batterlo. Anche per!7-5 VINCEEEEEEEEEEE!!!E’ TORNATO GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Sul nastro il rovescio diè sicuro di rimanere n.1 al mondo sino al suoa Roma!Niente prima.40-30 Clamoroso errore gratuito di. Lungo un diritto interlocutorio. Ha proprio colpito male. Adesso serve un ace.Ancora niente prima.30-30 Regalissimo di. In rete la risposta di rovescio.Niente, non entra la prima.15-30fa male con il diritto incrociato, largo il diritto difensivo di.15-15 Stavoltastecca di diritto in uscita dal servizio.15-0 ASSURDOOOOOOO!!! Il back di rovescio dipizzica la riga e la palla schizza via!la liscia completamente!Seconda di servizio.