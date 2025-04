Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 2-6, 6-3, 5-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: contro-break per il n.2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda di servizio.15-30 Grave errore di. Si era difeso egregiamente, ma ha messo largo un diritto lungolinea con eccessiva fretta.0-30 Risposta profonda di, che poi va a segno con un folgorante diritto a sventaglio sulla riga.0-15 Doppio fallo del tedesco.5-5. In rete il diritto diin uscita dal servizio.non ha fatto nulla di che: è proprio l’azzurro che si è irrigidito. Che peccato.Seconda.15-40 Servizio esterno e palla corta vincente per l’italiano. Resta un Everest da scalare. Un punto alla volta.0-40 Salvataggio sulla riga di, altro diritto in rete per. Il passaggio a vuoto è arrivato proprio nel momento decisivo. La tensione si fa sentire.0-30colpisce malissimo il diritto in uscita dal servizio.