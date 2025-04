Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 2-6, 6-3, 4-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: c’è il break di Matteo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Ancora una voltasi difende come può, ma alla finesfonda con il rovescio. Adesso più che mai serve il servizio.4-3 BREAAAAAAAAAAAAAAAKK!!! Immenso, che gioca un difficile passante di rovescio incrociato che costringea mettere in rete la volée di rovescio!30-40 Errore gratuito di, diritto in rete.15-40 NOOOOOOOO!!! Aveva fatto tutto benissimo, ma la demi-volée conclusiva si ferma sul nastro.0-40 IRREALEEEEEEEEEE!!!non chiude con la volée di diritto,ci arriva con una corsa disperata e chiude con un passante di diritto sulla riga!0-30 Ancora il back di rovescio mette in difficoltà il tedesco, che mette largo il diritto incrociato.0-15resiste al bombardamento di, il tedesco poi mette in rete il diritto.