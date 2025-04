LIVE Berrettini-Zverev 2-6 6-3 1-2 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | partita godibile nel terzo set

DIRETTA LIVE40-15 Ancora un esagerato recupero di Berrettini con il back di diritto, poi l’azzurro va a segno con un passante di rovescio lungolinea.30-15 Pazzesco recupero di Berrettini con il back di diritto, poi Zverev sparacchia fuori il diritto lungolinea in avanzamento.15-15 Importante battuta esterna vincente.0-15 Sul nastro il diritto lungolinea dell’italiano.1-2 Scambio più lungo della partita. Il primo a sbagliare con il rovescio è Berrettini.40-15 Servizio e diritto a campo aperto del tedesco.30-15 Back di rovescio di Berrettini, Zverev ci arriva scarico e mette in rete il diritto.30-0 Servizio e diritto incrociato del n.2. E’ tornato a giocare come nel primo set. Adesso Berrettini deve tenere duro.15-0 Zverev molto più propositivo. Avanza a rete e chiude con lo smash. Oasport.it - LIVE Berrettini-Zverev 2-6, 6-3, 1-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: partita godibile nel terzo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ancora un esagerato recupero dicon il back di diritto, poi l’azzurro va a segno con un passante di rovescio lungolinea.30-15 Pazzesco recupero dicon il back di diritto, poisparacchia fuori il diritto lungolinea in avanzamento.15-15 Importante battuta esterna vincente.0-15 Sul nastro il diritto lungolinea dell’italiano.1-2 Scambio più lungo della. Il primo a sbagliare con il rovescio è.40-15 Servizio e diritto a campo aperto del tedesco.30-15 Back di rovescio dici arriva scarico e mette in rete il diritto.30-0 Servizio e diritto incrociato del n.2. E’ tornato a giocare come nel primo set. Adessodeve tenere duro.15-0molto più propositivo. Avanza a rete e chiude con lo smash.

